オンライン取材に応じるドジャースの大谷＝25日（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（31）が25日、オンラインで取材に応じ、出場を表明した来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で投打「二刀流」としてプレーする可能性について「起用法についてはまだ分からない」と今後協議していく考えを示した。大谷は2023年9月の右肘手術を経て、今年6月に投手に復帰したばかり。WBC終了後すぐ