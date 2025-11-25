オンラインでパンツを買うと発生しがちな「サイズや形が思ったのと違う…」問題。そんな失敗が減る、チェックポイントを紹介します。教えてくれるのは、インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）です。まずは「今あるお気に入り」の寸法をメモオンライン購入の精度を上げるには、「自分の体がキレイに見えるパンツ」のサイズを把握するのがいちばん。お気に入りのデニムやスラックスの寸法を