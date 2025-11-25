大谷はWBC開幕まで100日の節目に発表ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムで第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の参加を正式に表明した。この日はちょうど開幕まで100日の節目。「タイミング完璧すぎない？」「狙ってるとしか」と一致に注目するファンがいた。大谷は自身のインスタグラムにドジャースの写真、2023年の第5回大会の写真を投稿。英語と日本語で「日本を代表して再