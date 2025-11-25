大谷の場外弾が4000万円で落札ドジャースの大谷翔平投手の異次元の一発にまた高値がついた。米競売会社の「SCPオークション」はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦の2本目の本塁打球が27万ドル（約4200万円）で落札されたと発表した。大谷はこの日、投打二刀流で出場。投げては6回を2安打10奪三振無失点、打っては3本塁打の離れ業を見せ、チームをワールドシリーズに導いた。中でも2本目の一発は469フィート（約14