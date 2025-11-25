冬は寒さによる血行不良や乾燥の影響で、身体の冷えやむくみ、肌のゴワつきといった悩みが増える季節です。ハーバー研究所は、マッサージしながらなじませることで肌を引き締め、すっきりと軽やかなボディへ導く全身用美容液オイル『すっきりボディオイル』を、2026年1月5日(月)より数量限定で発売します。 ハーバー研究所「すっきりボディオイル」 発売日：2026年1月5日(月)容量・価格：76mL2,860円(税込)販売