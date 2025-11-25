すっきりと軽やかなボディへ導く！ハーバー研究所「すっきりボディオイル」

冬は寒さによる血行不良や乾燥の影響で、身体の冷えやむくみ、肌のゴワつきといった悩みが増える季節です。

ハーバー研究所は、マッサージしながらなじませることで肌を引き締め、すっきりと軽やかなボディへ導く全身用美容液オイル『すっきりボディオイル』を、2026年1月5日(月)より数量限定で発売します。

ハーバー研究所「すっきりボディオイル」

発売日：2026年1月5日(月)

容量・価格：76mL 2,860円(税込)

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

※数量限定、なくなり次第終了

なめらかなテクスチャーで手軽にマッサージケアが行える、この時期にぴったりの全身用美容液オイルです。

引き締め成分であるイモーテルエキスや、巡りに特化した植物成分のローズマリー葉エキス、カミツレ花エキスを配合しており、マッサージを組み合わせることで滞りがちな冬の巡りをサポートします。

気になる脚やヒップ、腕などを下から上へと流すようにケアすることで、キュッと引き締まった肌を目指せます。

高保湿と天然アロマで癒やしの時間を

引き締めだけでなく、乾燥ケアとしての機能も充実しています。

保湿成分としてアルガンオイル、マカデミアナッツオイル、スクワランを贅沢にブレンドし、肌にハリとつやを与えてふっくらと柔らかく整えます。

また、トマト種子油を配合することで肌なじみを良くし、オイル特有のベタつきを感じさせずに角質層まで浸透する軽やかな使い心地を実現しました。

香りは、ゼラニウムのほんのり甘くすっきりとした香りをベースに、華やかなローズヒップと爽やかなティーツリーをブレンドした天然アロマを採用しています。

入浴後の温まった肌に使用するのが特におすすめで、乾いた肌はもちろん、お風呂場での濡れた肌にも使えるため、ライフスタイルに合わせて手軽に取り入れられます。

ハーバー研究所「すっきりボディオイル」の紹介でした。

