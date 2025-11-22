大谷が長嶋茂雄さんに追悼メッセージを届けた「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催され、ドジャースの大谷翔平投手が追悼メッセージに登場。高市早苗首相、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏とともに、長嶋茂雄さんへ感謝の思いを届けた。その中で言葉にした果たすべき“使命”が、ファンの間で話題を呼んでいる。高市首相に続き、映像に登場した大谷は冒頭で「長嶋茂雄