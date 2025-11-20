2025年11月16日（日）、東京・新宿のシネシティ広場とゴジラロードで、「新宿歌舞伎町 防災・防犯フェス」が開催されました。「一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメント」が主催し、社会貢献を目的とした「情熱クラブ一般社団法人」が企画・運営。楽しみながら防災と防犯を学べる体験型イベントとして、多彩なプログラムが実施されました。「テレ東プラス」は、熱気あふれる会場の様子をリポート！【動画】年末スペシャル放送