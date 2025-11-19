オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」にて、2025年11月21日（金）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー ストロベリーケーキドリンク」が提供される。また、同日よりフラワーミッフィー ジュースガーデンのメニューをモチーフにした「Flower Miffy ジュースガーデン マカロンエコバッグ」が発売される。＞＞＞期