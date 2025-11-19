乾燥する今の時季、アホ毛が気になることも。じつは年齢を重ねることで、よりアホ毛が目立ちやすくなり、老けてみる原因になってしまうんだとか。そこで、女性の髪に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんに、アホ毛のなくし方をお聞きしました。50代の読者をモデルに、簡単にできる方法を2つ教えていただきます。年齢を重ねると「アホ毛」が出やすくな