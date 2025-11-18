2025年11月29日（土）より、JR九州の6駅で開催する「スーパーマリオ フェスタin 九州」内にて、JR九州フードサービスより『スーパーマリオ』パッケージのオリジナルドリンク（限定クリアカード付き）が数量限定で登場する。☆ドリンクイメージを写真で見る（写真3点）＞＞＞「スーパーマリオ フェスタin 九州」は、大分駅前広場、宮崎駅西口駅前アミュひろば、長崎駅前かもめ広場、熊本駅前アミュひろば、アミュプラザ鹿児島AMU広