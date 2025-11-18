ÂçÃ«¤ÎNLCSÂè4Àï¤Î¥í¥´¥Ñ¥Ã¥ÁÉÕ¤­¥«¡¼¥É¤¬ÈÎÇä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê³èÌö¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆÂç¼ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¡ÖTopps¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÉÊ¤¬ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬Îò»ËÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎMLB¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ò¸ø³«¡£À¤³¦¤Ë1Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¥µ