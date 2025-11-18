大のエンゼルスファンのレジー・ミラー氏が明かした胸中ドジャースの大谷翔平投手に対し、かつてのNBAスターが複雑な胸中を吐露した。10月28日（日本時間29日）放送の米メディア「NBCスポーツ」の番組「ダン・パトリック・ショー」に出演したNBA殿堂入り選手レジー・ミラー氏が、大谷のエンゼルス移籍とドジャースでの成功について「耐えられない」と率直な感情を語った。今季、大谷は3年連続4度目の満票MVPを受賞し、ドジャー