DeNAで遊撃レギュラー固めた石上は第1戦で3打席3四球2盗塁来年3月にWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を控える野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日に東京ドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」を1勝1分けで終えた。韓国との2試合で意外な顔ぶれが躍動した。いずれも追加招集という形で加わったDeNA・石上泰輝（いしかみ・たいき）内野手、広島・佐々木泰（たい）内野手、ロッテ・西川史