¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÄêÈÖ´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×Æâ¤Ç¡¢2001Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿JRÅìÆüËÜ¤ÎSuica¡Ê¥¹¥¤¥«¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¥¤¥«¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬26Ç¯ÅÙËö¤Ç¡ÖÂ´¶È¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Ö¥¹¥¤¥«¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×Â´¶È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼´Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀË¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÁÆÉÊ¤ÏÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤¬2Æü¤Ç1Ëü8000·ï°Ê¾å¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤