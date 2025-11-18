元新日本プロレスで「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）が社長を務める「株式会社ＵＮＰＡＳＯ（以下、ウンパソ社）」が?倒産?することが、１７日までに取材で明らかになった。業務委託していた人物の「不適切な行為」が発覚したという理由で、内藤はＢＵＳＨＩ、他スタッフと新会社で再始動する見込み。日本一の人気レスラーはなんと、２０２５年だけで「退団・解雇・倒産」を経験してしまった…