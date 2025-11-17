ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第73弾となる『今日、好きになりました。チェンマイ編』が202511月17日より放送開始だ。 （関連：【画像あり】『今日好き チェンマイ編』参加メンバー一覧） 『今日、好きになりました。チェンマイ編』では、継続メンバー5人、新規メンバー5人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。