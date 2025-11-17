取材に応じる、死亡したペット斎場の従業員の妻＝17日午後、長崎地裁前長崎県大村市のペット斎場の男性従業員＝当時（45）＝が2020年、火葬で使うブランケットの素材を吸って死亡したのは運営会社の安全配慮義務違反だとして、遺族が約7200万円の損害賠償を求め提訴していたことが17日、分かった。長崎地裁で第1回口頭弁論が同日開かれた。22年に労災認定されていた。原告側によると、会社側は請求棄却を求めた。訴状による