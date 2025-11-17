コスモスの見ごろに合わせたウォーキングイベントが11月16日、阿南市で開かれました。これは、那賀川北岸の景観を守る活動に取り組む「川北保全協」が、育てたコスモスを楽しんでもらおうと開かれました。ウォーキングのスタート地点、那賀川河川敷には約60人が集まり、羽ノ浦町内のコスモス畑周辺を巡る約5キロのコースを歩きました。また、地元小学校の金管バンド部による演奏や踊りが披露され、ウォ