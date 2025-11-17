行方が分からなくなっていた認知症の高齢女性の発見に貢献したとして、滋賀県警大津北署は、嘱託警察犬のハート号と飼い主ら２人に感謝状を贈った。持ち前の優れた嗅覚を生かし、女性の居場所を突き止めた。 【写真】小さな体でも活躍できる！嘱託警察犬26匹に嘱託書感謝状を受けたのはハート号と、飼い主の大津市仰木２丁目、介護士飛田智子さん（６２）、指導員杉本哲星さん（４１）。ハート号はメスのラブラドルレトリバー