日本と中国が毎年実施している世論調査の結果発表が、中国側の通告によって、再度、延期されたことがわかりました。延期されたのは、日本の民間団体「言論NPO」と「中国国際伝播集団」が、2005年から毎年一緒に実施している「日中共同世論調査」です。調査結果は17日に公表される予定でしたが、前日16日に中国側から急遽、「現状の日中関係の情勢を踏まえて公表を延期する」と通告されたということです。高市総理の台湾有事をめぐ