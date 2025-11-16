ロバーツ監督がレッズに移籍するロートベットと再会ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が再会した“相手”にファンが胸を熱くした。ロバーツ監督は15日（日本時間16日）、サイン会イベントに参加。そこで今季終盤に捕手としてチームを支えたベン・ロートベット捕手と笑顔でハグを交わした。オフにレッズへの移籍が決まった28歳と指揮官の再会を、日米ファンは感慨深く見守った。ロバーツ監督とロートベットは、ロサンゼルス近郊