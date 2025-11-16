モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月14日（金）より、「日本料理 かんだ」監修の「炭焼き 国産鰻重バーガー」を、ECサイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」にて1,000セット限定で新発売する。発売に先立ち、報道関係者向けに記者発表会が実施された。「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわった、モス史上最高価格の逸品。うな重をモス