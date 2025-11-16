格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）、女子アトム級総合格闘技で平田樹（２６）が澤田千優（２７）に３ラウンド（Ｒ）判定０―３で完敗した。平田は当初、リトゥ・フォガット（インド）との対戦を予定していたが、フォガットが負傷欠場。代わりに修斗の初代女子世界アトム級王者の澤田と対戦することが決まった。１Ｒ、平田は早々にテイクダウンを許し、グラウンドでコントロールされ苦しい展開が