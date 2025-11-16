ABEMA¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ç¸ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÍèµ¨¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨½øÈ×¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¤À¤Ã¤¿¡£5·î¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¡¢9·î¤ËÉüµ¢¸å¤Î2»î¹ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐ