株式会社KADOKAWAは、2026年2月6日に、近藤頌利の写真集（タイトル未定）を発売する。【写真】マレーシアの街中での自然体な笑顔SHOTも公開「ウルトラマンオメガ」にて、主人公・オオキダソラトとして新たなヒーロー像を見せた近藤の2冊目となる写真集の発売が決定。今作は、マレーシアの世界遺産の街・マラッカとクアラルンプールで撮影を行った。自身にとって「初海外」となったマレーシアを、持ち前の自由さと天真爛漫さで楽し