¶áÆ£ðóÍø¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×SHOTÈäÏª¡ªÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡ÈÉ½¸½¤ÎÉý¡É¤ËÃíÌÜ
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¡¢¶áÆ£ðóÍø¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î³¹Ãæ¤Ç¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´éSHOT¤â¸ø³«
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ª¥ª¥¥À¥½¥é¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤ò¸«¤»¤¿¶áÆ£¤Î2ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Î³¹¡¦¥Þ¥é¥Ã¥«¤È¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½é³¤³°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ò¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¼«Í³¤µ¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤µ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎ¹¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¥½¥ê¥Ã¥É¤«¤Ä¥â¡¼¥É¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥«¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤µ¤äÑ³¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¶áÆ£¤Î¡ÖÉ½¸½¤ÎÉý¡×¤òÂç¤¤¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10¼þÇ¯¤Îº£¤À¤«¤é¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤òÃµ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¸½ÃÏ»£±Æ¤Þ¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶áÆ£ðóÍø¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤Î³¤³°¤Ç¤Î¹âÍÈ´¶¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Í³¡×¡£Í½Äê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬Â¸Ê¬¤Ë½Ð¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÎ¹¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¤È¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£