リーグで最も活躍した打者に送られる賞各リーグで最も卓越した打者に送られる「ハンク・アーロン賞」が13日（日本時間14日）にラスベガスで行われた「MLB Awards」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が3年連続3度目となる受賞を果たした。3年連続は史上2人目となった。大谷は今季打率.282、55本塁打102打点、OPSはリーグトップとなる1.014を記録した。3年連続の本塁打王こそ逃したものの、5年連続でハンク・