女子プロゴルファーの種子田香夏が自身のインスタグラムを更新。「ASK優勝おめでとう やっと会えてやっとお祝いできた！！」と記すと、8月に開催された「NEC軽井沢72ゴルフ」で6年ぶりにツアー3勝目を挙げた柏原明日架の祝勝会をようやく開催できたことを嬉しそうに投稿した。【写真】ケーキを手にカメラをじっと見つめる柏原明日架【種子田香夏のInstagramより】祝勝会には、昨シーズン、ステップ・アップ・ツアーで2勝を挙げた権