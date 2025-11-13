同学年の女子プロ3人が集まって柏原明日架の祝勝会！ 「また喋りすぎた4時間座りっぱ喋りっぱ」
女子プロゴルファーの種子田香夏が自身のインスタグラムを更新。「ASK優勝おめでとう やっと会えてやっとお祝いできた！！」と記すと、8月に開催された「NEC軽井沢72ゴルフ」で6年ぶりにツアー3勝目を挙げた柏原明日架の祝勝会をようやく開催できたことを嬉しそうに投稿した。
【写真】ケーキを手にカメラをじっと見つめる柏原明日架【種子田香夏のInstagramより】
祝勝会には、昨シーズン、ステップ・アップ・ツアーで2勝を挙げた権藤加恋も参加。3人とも九州出身で、プロ入り年度こそ違うが同学年の仲良しだ。種子田は「ケーキぐちゃっとったし ロウソクも多すぎてケーキ燃えよるみたいやし 食べたらロウだらけやし爆笑爆笑爆笑」と祝勝会の様子を伝えたが、「まぁいいや お祝いできて良かった 改めておめでとう」と、細かなことは気にもしていない様子だ。投稿では何本ものロウソクに火がつけられたケーキを前に笑顔を浮かべる柏原と権藤の2ショットや、鼻にしわを寄せながらケーキを手にカメラをじっと見つめる柏原の写真を公開。さらに「ごんかれもお誕生日おめでとうですっ」と、10月11日が誕生日だった権藤も遅ればせながらの祝福。「誕生日プレゼントもやっと渡せてよかった 渡せたのはいいけど帰り大荷物でごめん爆笑 プレゼントいつも遅れがちなの本当ウケるごめん」と笑いながら謝罪。たしかに店の前で撮った写真では、権藤は大きな箱を袋もなしに抱えている。そして「お互い30歳なっちまったけど これからもよろしくお願いします!! 中身は変わらないぜっ」と記すと、「あー楽しかった また喋りすぎた4時間座りっぱ喋りっぱ」と仲よし3人で最高の時間を過ごせたことを喜んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ほりことね」ひらがなサインに隠された事実が衝撃的すぎる！ 堀琴音が祝勝会で告白
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ローリー・マキロイがサーキットで最高時速380キロを体験！ 平然を装っていたものの最後に一言「もう、くたくただよ」
元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二が愛娘とゴルフ&寿司 仲良くビールを飲む姿に「娘さん…絶対お綺麗」の声
【写真】ケーキを手にカメラをじっと見つめる柏原明日架【種子田香夏のInstagramより】
祝勝会には、昨シーズン、ステップ・アップ・ツアーで2勝を挙げた権藤加恋も参加。3人とも九州出身で、プロ入り年度こそ違うが同学年の仲良しだ。種子田は「ケーキぐちゃっとったし ロウソクも多すぎてケーキ燃えよるみたいやし 食べたらロウだらけやし爆笑爆笑爆笑」と祝勝会の様子を伝えたが、「まぁいいや お祝いできて良かった 改めておめでとう」と、細かなことは気にもしていない様子だ。投稿では何本ものロウソクに火がつけられたケーキを前に笑顔を浮かべる柏原と権藤の2ショットや、鼻にしわを寄せながらケーキを手にカメラをじっと見つめる柏原の写真を公開。さらに「ごんかれもお誕生日おめでとうですっ」と、10月11日が誕生日だった権藤も遅ればせながらの祝福。「誕生日プレゼントもやっと渡せてよかった 渡せたのはいいけど帰り大荷物でごめん爆笑 プレゼントいつも遅れがちなの本当ウケるごめん」と笑いながら謝罪。たしかに店の前で撮った写真では、権藤は大きな箱を袋もなしに抱えている。そして「お互い30歳なっちまったけど これからもよろしくお願いします!! 中身は変わらないぜっ」と記すと、「あー楽しかった また喋りすぎた4時間座りっぱ喋りっぱ」と仲よし3人で最高の時間を過ごせたことを喜んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ほりことね」ひらがなサインに隠された事実が衝撃的すぎる！ 堀琴音が祝勝会で告白
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ローリー・マキロイがサーキットで最高時速380キロを体験！ 平然を装っていたものの最後に一言「もう、くたくただよ」
元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二が愛娘とゴルフ&寿司 仲良くビールを飲む姿に「娘さん…絶対お綺麗」の声