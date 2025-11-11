日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１１日、東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」がこの日から始まることを報じた。番組では、先立って東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）で１０日に行われたプレスプレビューパレードの映像を流して紹介。するとＭＣの山里亮太はコメンテーターを務めるモデル