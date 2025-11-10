劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第5弾が発表され、あわせて応援上映指南映像が公開された。 参考：『チェンソーマン レゼ篇』北米No.1の熱狂を現地レポート！“搾取”描くヒーローものが絶賛 累計発行部数3,100万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA