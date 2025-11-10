劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第5弾が発表され、あわせて応援上映指南映像が公開された。

累計発行部数3,100万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。9月19日の公開から52日間で観客動員543万人、興行収入83.1億円を突破した。9月24日からはアジア各国で公開され、韓国では歴代アニメ映画の興行収入第7位を記録。また、10月24日よりアメリカでの上映が開始され、日本を皮切りに100以上の国と地域で上映されている。

入場者プレゼント第5弾は、デンジとレゼが仲良く肩を組み、高校の入学式を迎える2人の姿を捉えた、インスタントフォト風の藤本タツキ描き下ろしビジュアルカード。「もしもデンジとレゼが、高校の入学式を迎えていたら……？」そんな“あり得たかもしれない”世界線が描かれている。

11月14日からは全国7劇場にて本作の応援上映が開催されている。応援上映に向けて、サメの魔人・ビーム役の花江夏樹による指南映像が公開された。応援上映の心得や応援どころをナビゲートしている。 なお、応援上映の詳細は公式サイトに記載されている。（文＝リアルサウンド編集部）