わが子が思い通りに動いてくれたらいいのに…。そんなことを思ったことはありますか？きっとたくさんの人が子育てでそんな思いを抱いていることでしょう。今回ご紹介するお話は、そんな思い通りにいかない育児についつい感情を爆発させてしまったせせらぎ(@seseragi0822)さんのちょっと変わったおしおきのお話です。インスタグラムで連載された育児エッセイ漫画『白米の刑』をご紹介します。どうぞご覧ください。 ©sese