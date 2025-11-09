いっこうに食事が進まない息子に激怒！「もう白飯しか出しません」【ママリ】

わが子が思い通りに動いてくれたらいいのに…。そんなことを思ったことはありますか？きっとたくさんの人が子育てでそんな思いを抱いていることでしょう。今回ご紹介するお話は、そんな思い通りにいかない育児についつい感情を爆発させてしまったせせらぎ(@seseragi0822)さんのちょっと変わったおしおきのお話です。インスタグラムで連載された育児エッセイ漫画『白米の刑』をご紹介します。どうぞご覧ください。

©seseragi0822

©seseragi0822

©seseragi0822

©seseragi0822

副菜をなかなか食べない息子に思わず激怒

このお話はせせらぎさんが実際に経験したことを基に描いたエピソードです。せせらぎさんは二児の母です。長男のけーくんと次男のしーちゃんと三人で過ごしています。



ある日、何度注意をしてもしっかり座ってご飯を食べない長男のけーくん。なかなかご飯が片付かずだんだんイライラしてきたせせらぎさん…。ついには堪忍袋の緒が切れてけーくんにある罰を課します。

予想と違う反応に逆に戸惑う

©seseragi0822

©seseragi0822

©seseragi0822

栄養バランスを考えたり、時間をかけたり料理は家事の中でもとても手間がかかりますよね。いろいろと時間と手間をかけて作ったのに、白米ばかり食べて副菜を食べてくれないのはつらいものです…。



そこでせせらぎさんはご飯しか与えないという罰を長男けーくんに言い渡します。せせらぎさんは、反省してしっかりご飯を食べることを想像していたのですが…なんとけーくんは大喜び。これにはせせらぎさんもびっくりです。



罰にならない罰となってしまったせせらぎさんですが、皆さんも同じような経験はありませんか？子どもは本当に自分の思い通りにならないものですよね。せせらぎさんの腹だしさ、そして肩透かし感…共感できる人もいるでしょう。

罰の終了は突然に…

©seseragi0822

©seseragi0822

©seseragi0822

ぽろっと漏れた長男けーくんの本音。そこでせせらぎさんはようやく白米の刑を終了とします。お互い少しだけ意地を張っていたところもあるのでしょうが、ようやくけーくんはごめんなさいができました。



わが子の困ったところは誰でもたくさんあるでしょう。ですが、せせらぎさんとけーくんのやりとりを見ているとこんなユニークな罰の与え方も面白いかもしれないですよね。



育児でイライラしてしまうことは誰でもあります。ですが、それをうまく方向転換させることができたらストレスが減るかもしれないですよね。せせらぎさんの子どもの接し方はとても参考になりますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）