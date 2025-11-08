勝つためにマウンドに立ち続けた山本(C)Getty Images最高峰の舞台で披露された伝説的なパフォーマンスは、同僚たちの度肝も抜いていた。現地時間11月1日にドジャースの2年連続優勝で幕を閉じたメジャーリーグのポストシーズンにおける山本由伸の投球だ。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る快投、快投、また快投。投げるたびに背番号18は凄みを増した。ドジャースが球団史上初の連覇をやって