２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの近影にフォロワーは驚いた。「＠ｎｅｗｂａｌａｎｃｅ」とコメントし、カジュアルなスニーカー姿を掲載。ダウンジャケットにショートパンツ、ソックスをはいた全身ショットなどをアップした。９月に３５歳となったヨナさん。モデルのようなポージング、氷上では見せなかった生足にフォロワーは「絵になる」「この美しさは何？」