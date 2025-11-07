モスバーガーは11月12日、「『モスの匠味たくみ』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」(税込890円)など冬の新メニューを発売する。年末年始に高まる“ご褒美需要”に応えるメニューとして、バーガー2品とドリンク2品、サイドメニュー1品を取りそろえる。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉黒毛和牛のダブルチーズバーガー(890円)〈2〉アボカドバーガー(590円)〈3〉ブロッコリーとじゃがいものポタージュ(380円)〈4〉ぶどう