ホンダ新「オデッセイ」発表！ホンダは2025年11月6日、上級ミニバン「オデッセイ」の一部改良を発表しました。この改良でオデッセイは一体どのような進化を遂げたのでしょうか。ホンダ新「オデッセイ」発表！【画像】超カッコいい！ これがホンダ新「オデッセイ」です！（17枚）オデッセイは1994年に初代モデルが誕生して以来、ミニバンブームを牽引してきたホンダの老舗ブランド。現行の5代目モデルは2023年に一部改良を