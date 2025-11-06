ホンダ新「オデッセイ」発表！ 走りが良い「“3列7人乗り”高級ミニバン」もっと快適に超進化！ “日本初採用”のボディ色「ダイヤモンド・ダストP」にも注目！ 11月7日発売へ！

ホンダ新「オデッセイ」発表！

ホンダは2025年11月6日、上級ミニバン「オデッセイ」の一部改良を発表しました。

この改良でオデッセイは一体どのような進化を遂げたのでしょうか。

オデッセイは1994年に初代モデルが誕生して以来、ミニバンブームを牽引してきたホンダの老舗ブランド。

現行の5代目モデルは2023年に一部改良を受け、中国生産モデルとして日本市場に復活しました。

ボディサイズは、全長4860mm×全幅1820mm×全高1695mmで、一例としてトヨタの大型ミニバン「アルファード」（全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm）と比較すると、とくに全高が低く抑えられているのが特徴的。

この低重心パッケージングは、上級セダン「アコード」ベースに開発された初代オデッセイのDNAを引き継ぐもので、3列シートを搭載する7人乗りモデルでありながら、他社の大型ミニバンとは一線を画す走行性能を披露します。

エクステリアは、ワイドで厚みのあるフロントマスクに水平基調の5本メッキバーを配し、高級感と存在感を強調。

上級ミニバンに求められる快適性も充実しており、2列目シートには4ウェイパワーシートを採用するとともに、オットマンとリクライニングを電動化して操作性を高めています。

また、シートヒーター、折りたたみ式センターテーブル、ミニテーブル付アームレスト、タイプCのUSBチャージャーを全車に標準装備。

さらに上級グレードの「e：HEV ABSOLUTE・EX」および「e：HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」には、本革シートやワイヤレス充電器、ハンズフリーアクセスパワーテールゲートなどが標準装備し、豪華さを際立たせています。

パワーユニットには、2リッターエンジンに2モーターを組み合わせたハイブリッドシステム「e：HEV」を全車に搭載。

トランスミッションは電気式自動無段変速機、駆動方式はFFとなっており、アクセルオフ時の減速具合を調節できる「減速セレクター」も採用することで、山道や高速道路での速度調整を容易にし、安全かつ快適な走行を実現します。

そんなオデッセイに今回実施された一部改良では、全グレードにおいて2列目ウインドウに「大型ロールサンシェード」が標準装備されました。

くわえて、日本初投入となるボディカラー「ダイヤモンドダスト・パール」を「e：HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」グレードに追加設定するとともに、各タイプのカラーラインアップを一部変更。

今回の改良についてホンダは、上質な移動空間を求める多くのユーザーの声に応えたものだと説明しています。

このように仕上がった新しいオデッセイの車両価格（消費税込）は、508万6400円から545万500円。

発売は2025年11月7日を予定しています。