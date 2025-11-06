9日(日)は、九州から北海道まで広く雨。12日(水)以降は、台風26号が沖縄の南や本州の南を進む可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。また、寒暖差が大きく、服装でうまく調節を。週明け特に12日(水)以降は台風26号の動向に注意明日7日(金)は一時的に西高東低の気圧配置になり、北海道の日本海側とオホーツク海側では平地でも雪が降るでしょう。積雪となる所もあり、路面状況の悪化にご注意ください。東北の日本海側や北陸は