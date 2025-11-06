玄関やポストに貼っておきたいサインマグネット。Amazonなどで購入を検討していたのですが、大体500円前後します。もしかしたらダイソーにもあるかも！と探しに行ったのですが、なんと110円（税込）で販売されていたんです。しかも2枚入りで110円（税込）とコスパ◎。これは必見ですよ。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サインマグネット価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45504807