開幕まで1年を切った2026年のFIFAワールドカップ。今大会は、カナダ、メキシコ、アメリカによる史上初の3カ国共催。しかも、出場チーム数が32から48に増えたため、試合数も64試合から104試合へと大きく増加している。そうした中で、一部地域で交渉が難航しているのが放映権だ。試合数が40増えたこともあり、FIFA側は強気の価格設定を行っているが、ただでさえ放映権高騰に晒されているメディア側は難色を示している。日本も交渉の