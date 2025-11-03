サンエックスが展開する大人気キャラクター『すみっコぐらし』の映画第4弾がついに劇場公開！ある日突然空から落ちてきた”おうじ”と出会ったすみっコたちは、水不足に陥った空の王国を救うため、大冒険に出発することに。今回は、このシリーズには欠かせないナレーション担当の井ノ原快彦さんと本上まなみさん、そして『映画すみっコぐらし』シリーズでは初監督を務めるイワタナオミ監督の3人による座談会を開催。本作への想い