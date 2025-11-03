米国野球殿堂博物館は２日（日本時間３日）、ドジャースの優勝で終了したワールドシリーズのお宝グッズが数点、殿堂入りしたことを発表した。同シリーズのＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）が前日の第７戦でリリーフ登板した際に被っていたキャップや、最後の遊ゴロ併殺を決めたＭ・ベッツ内野手（３３）のグラブ、延長１１回に決勝ソロを放ったＷ・スミス捕手（３０）のスパイクの他、延長１８回の死闘となった第３戦で使用