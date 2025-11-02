━━まずはシード権獲得、おめでとうございます。「最低ラインで学生たちが『5強崩し』と言って、結果的に5強は崩せなかったんですが、可能性を広げてくれたなと。いつものパターンだと、1区に島田（晃希、4年）を置くんですが、今回はうちのキャプテン・柴戸（遼太、4年）を推したのが、うちのマネージャーでした（※曽田透真主務が1区に柴戸を推薦した）。柴戸が区間順位は悪かったけれども、12秒差で繋