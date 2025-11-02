━━まずはシード権獲得、おめでとうございます。

「最低ラインで学生たちが『5強崩し』と言って、結果的に5強は崩せなかったんですが、可能性を広げてくれたなと。いつものパターンだと、1区に島田（晃希、4年）を置くんですが、今回はうちのキャプテン・柴戸（遼太、4年）を推したのが、うちのマネージャーでした（※曽田透真主務が1区に柴戸を推薦した）。柴戸が区間順位は悪かったけれども、12秒差で繋いでくれたことが多分、楠岡（由浩、3年）の区間タイ記録に結びついたのかなと思います」

━━前半4区間を見ても、先頭を走る姿がたくましく見えた。

「高校の時の記録から言うと想定できないかも知れませんが、うちはしっかり（練習を）やっているので想定できるんですよね。駒澤大学・藤田（敦史）監督の『紙を1枚1枚積み重ねていって、いつのまにかこんなに厚くなるんだよな』とのコメントの通り、うちはそれをやるだけ。当たり前のことをやっていった結果、彼らが実践してくれたから（強くなった）。本当によく頑張ってくれているなと思っています。もう1つは、チームの最高順位を更新できなくて6位で泣いてくれたやつがいたので、『泣くのは勝って泣こうよ』というような感じで話しました」

━━7区、島田晃希選手が青山学院大学の黒田朝日選手（4年）と近い位置でスタートしたところの評価はいかがでしょうか？

「目一杯戦ってくれたと思います。5区も7区も強い選手がいたので、いい戦いをしてくれたなと思いました」

━━改めて箱根に向けては

「優勝を目指している連中が5強にいるわけなので、もう1回作り直して似たようなことが言えるようなチームにしたいなと思います」