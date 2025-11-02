肌寒さを感じる秋の夕暮れには、体の芯から温まるようなやさしい汁物が恋しくなりますよね。料理人の笠原将弘さんが教えてくれたのは、旬のエノキやモヤシをたっぷり使った「から汁」。おからでとろりとした口当たりに、香ばしいゴマ油の風味と七味唐辛子のピリッとしたアクセントが効いた一品です。おからのとろみで、冷えた体もぽかぽかにほのかに感じる大豆の香りにほっこり。【調理時間：10分】●モヤシとエノキのから汁【材料