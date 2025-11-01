マンチェスター・ユナイテッドが調子を取り戻してきた。開幕から不安定な成績で批判にさらされていた赤い悪魔だが、10月初旬のサンダーランド戦から現在3連勝。順位を6位まで上げてきた。ノッティンガム・フォレスト戦の結果が期待されるなか、マンUが5連勝するまで髪を切らないと宣言した男性が再び注目を集めている。熱狂的サポーターのフランク・アイレットさんは2024年10月から散髪しておらず、その巻き髪はマルアン・フェライ