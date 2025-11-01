マンチェスター・ユナイテッドが調子を取り戻してきた。開幕から不安定な成績で批判にさらされていた赤い悪魔だが、10月初旬のサンダーランド戦から現在3連勝。順位を6位まで上げてきた。



ノッティンガム・フォレスト戦の結果が期待されるなか、マンUが5連勝するまで髪を切らないと宣言した男性が再び注目を集めている。熱狂的サポーターのフランク・アイレットさんは2024年10月から散髪しておらず、その巻き髪はマルアン・フェライニもびっくりの爆発ヘアに。この奇妙なチャレンジは人気を呼び、現在はInstagramのフォロワー58万人以上を獲得している。





Man United have now won three games in a row.

Nearly time for the United Strand to be reunited with his barber...



18+ GambleAware pic.twitter.com/JFmt5pqAHE — Paddy Power (@paddypower) October 31, 2025

マンUが3連勝したことで、いよいよアイレットさんの髪が切られるときが近づいてきたかと期待を集めている。ブックメーカー『Paddy Power』はアイレットさんに注目し、彼が床屋と再会するCMフィルムを制作した。そのユニークさで知られる同社らしく、中身は面白いものになっている。動画のなかで理髪師は「彼がいなくて寂しいです。彼は私の一番のお客さんの一人。まあ、以前はね。彼はもう予約すら取らない。いったいなんの意味があるんです？」と嘆いている。一方のアイレットさんは、「ちょっとした楽しみから始まったんです。こんなに長く続くとは思っていなかったけど、実際は大丈夫。髪の調子が悪い日は、帽子をかぶればいいから」と語り、キャップを髪の上にちょこんと乗っけてみせる。そして、サッカー界でもっとも変な髪型は「アンソニー・ゴードン」と発言したあと、理髪師との再会のときがやってくる。「ときが来た！」と叫んだアイレットさんは床屋に飛び込み、理髪師とハグ。再会を喜び、「マンチェスター・ユナイテッドは5連勝したの？」「いや、まだ3つだ」というやりとりのあと、「すぐに戻るよ」と言い残してアイレットさんは店を出る。ちなみに、その後しっかりとオチもついている。アイレットさんが髪を切れるのは、最短で11月8日（トッテナム戦）となった。あと2つ、マンUは勝つことができるだろうか。